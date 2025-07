Nel trailer della commedia di fantascienza L’ultima missione: Project Hail Mary, Ryan Gosling si dirige nello spazio. La pellicola di Amazon MGM Studios, diretta da Phil Lord e Christopher Miller (i produttori di Spider-Man: Un nuovo universo che nel 2019 avevano vinto il premio Oscar per il Miglior film d’animazione, nonché i registi di 22 Jump Street e The Lego Movie), sulla base della sceneggiatura di Drew Goddard (già autore dell’adattamento cinematografico Sopravvissuto – The Martian, tratto dal libro L’uomo di Marte di Andy Weir, diretto da Ridley Scott, con Jessica Chastain e Matt Damon e destinatario di sette nomination agli Oscar), è tratta dall’omonimo romanzo dello stesso Weir. Secondo la sinossi ufficiale, l’insegnante di scienze Ryland Grace (Ryan Gosling) si sveglia su un’astronave lontano da casa anni luce e senza alcun ricordo di chi sia o di come sia arrivato lì. Con il riaffiorare della sua memoria, torna alla luce lo scopo della sua missione: risolvere l’enigma della misteriosa sostanza che sta causando il collasso del Sole. Dovrà fare affidamento sulle sue conoscenze scientifiche che sulle sue capacità di pensare fuori dagli schemi per salvare dall’estinzione la vita sulla Terra... ma un’inaspettata amicizia gli farà capire che non è solo in questa impresa. Co-protagonista di Ryan Gosling è l’attrice tedesca Sandra Hüller, che ha recitato tra le altre pellicole ne La zona di interesse (vincitrice nel 2024 del premio Oscar per il Miglior film internazionale) e Anatomia di una caduta (nel 2024 film vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes e per il quale lei stessa aveva ottenuto la candidatura come Miglior attrice). Il cast include anche Lionel Boyce (The Bear), Ken Leung (A.I. – Intelligenza artificiale), Milana Vayntrub (A cena con il lupo – Werewolves Within). Il film L’ultima missione: Project Hail Mary arriverà nelle sale italiane nel mese di marzo 2026.

“È una storia follemente ambiziosa, di portata enorme, e sembrava davvero difficile da realizzare, e questo è un po’ il nostro forte”, ha dichiarato Gosling sul film in occasione dell’evento CinemaCon. “È per questo che andiamo al cinema. E non lo dico solo perché ci sono dentro. Lo dico anche perché sono uno dei produttori del film”. Nel 2023 l’attore aveva interpretato Ken nel live-action Barbie, dedicato alla celebre bambola Mattel (che aveva il volto di Margot Robbie), per il quale nel 2024 aveva ricevuto la candidatura al premio Oscar come Miglior attore non protagonista. Nel corso della sua carriera, Gosling ha recitato in altri numerosi film di successo come La La Land di Damien Chazelle al fianco di Emma Stone (nel 2017 la pellicola aveva ricevuto in totale 14 candidature agli Oscar, eguagliando così Titanic di James Cameron, e aveva vinto sei premi, compresi quelli per il Miglior regista e la Miglior attrice protagonista), First Man – Il primo uomo, ancora una volta di Chazelle e con Gosling nei panni dell’astronauta Neil Armstrong, e il più recente The Fall Guy, l'adattamento cinematografico di David Leitch dell’omonima serie tv degli anni Ottanta, dove l’attore ha rivestito i panni dello stuntman di Hollywood Colt Seavers.