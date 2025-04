Star Wars, Starfighter di Shawn Levy con Ryan Gosling uscirà nel 2027

Ryan Gosling sarà protagonista di un nuovo capitolo di Star Wars, intitolato Star Wars: Starfighter, con la regia di Shawn Levy. La produzione del film dovrebbe cominciare in autunno, e Disney ha fissato la data d'uscita nelle sale per il 28 maggio 2027.

Cosa sappiamo sul nuovo film di Star Wars

Dopo numerose indiscrezioni sul coinvolgimento di Ryan Gosling e Shawn Levy in un progetto di Star Wars, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy e il direttore creativo Dave Filoni hanno ufficialmente svelato i piani per Starfighter. Lo hanno fatto nella mattinata di venerdì 18 aprile, in occasione dell'evento annuale Star Wars Celebration organizzato dalla casa editrice a Tokyo.

Variety, inoltre, ha annunciato la scrittura della sceneggiatura da parte di Jonathan Tropper (lo sceneggiatore ha firmato per Levy The Adam Project e This Is Where I Leave You, ed è il creatore della serie di Apple TV+ Your Friends & Neighbors).

Gosling e Levy sono apparsi alla Star Wars Celebration in diretta streaming per presentare ulteriormente il progetto. "Essere qui e vedere tutti voi rende ancora più stimolante farlo", ha detto l'attore. "C'è così tanta creatività e immaginazione in questa sala e c'è così tanto amore. È un ottimo promemoria di quanto i film possano significare per noi, in particolare quanto questi film significhino per noi".

Il film, incentrato su nuovi personaggi dell'universo di Star Wars, è ambientato circa cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio IX - L'ascesa di Skywalker, che ha messo fine alla saga degli Skywalker e che, attualmente, è cronologicamente l'ultimo lungometraggio nella linea temporale di Star Wars.

Sul resto del cast, non sono stati forniti aggiornamenti.