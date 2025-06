Anne Burrell, popolare volto di Food Network, è morta a 55 anni

Burrell aveva 55 anni. È una perdita che tocca il mondo intero. L’annuncio della scomparsa è arrivato attraverso una nota ufficiale del network, che ha reso noto il decesso senza specificarne la causa. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di New York, in base a ciò che riporta la stampa statunitense (CNN per prima), le forze dell’ordine si sono recate presso l’indirizzo collegato a Anne Burrell alle 7:50 del mattino. All’arrivo, gli agenti hanno trovato “una donna di 55 anni incosciente e non reattiva”. Il personale medico, accorso sul posto, ne ha constatato il decesso. Le autorità hanno precisato che l’indagine è tuttora in corso. In un comunicato condiviso dalla famiglia di Anne Burrell tramite Food Network, si legge che “la sua luce ha irradiato ben oltre le persone che conosceva, toccando milioni di persone in tutto il mondo”. E ancora: «Anche se non è più con noi, il suo calore, il suo spirito e il suo amore infinito resteranno eterni». Il cordoglio è stato espresso anche da un portavoce di Food Network, che ha ricordato: “Anne era una persona straordinaria e un talento culinario eccezionale – insegnava, gareggiava e condivideva sempre l’importanza del cibo nella sua vita e la gioia che un pasto delizioso può portare. I nostri pensieri sono con la famiglia, gli amici e i fan di Anne in questo momento di profondo dolore.”

Nel 1996 ha frequentato l’Italian Culinary Institute for Foreigners, completando un apprendistato presso La Bottega del ‘30, rinomato ristorante stellato Michelin situato in Umbria. Al ritorno negli Stati Uniti, ha scalato le gerarchie nelle cucine più prestigiose di New York. Il suo debutto televisivo è avvenuto nel 2005, quando è apparsa in qualità di sous-chef in Iron Chef America, serie televisiva a cui ha partecipato per dieci stagioni fino al 2013. Quello fu solo l’inizio di una brillante carriera televisiva.

Nata a New York, Anne Burrell si è avvicinata alla cucina ispirata da due figure fondamentali: Julia Child e sua madre. Dopo aver conseguito una laurea in inglese e comunicazione presso il Canisius College di Buffalo, ha scelto di seguire la sua passione iscrivendosi al Culinary Institute of America. Da lì, la sua carriera ha preso il volo.

Il volto di Food Network

Tra il 2008 e il 2012, Anne Burrell ha condotto la serie tv Secrets of a Restaurant Chef, dove condivideva tecniche culinarie professionali adattate alla cucina domestica. Il programma, durato nove stagioni, ha ottenuto due nomination agli Emmy nel 2011.

Dal 2010 al 2024 è stata la protagonista indiscussa di Worst Cooks in America, programma in cui guidava cuochi alle prime armi – spesso disastrosi – in una gara contro il tempo e le difficoltà, per aggiudicarsi l’onore di cucinare per critici gastronomici famosi e vincere un premio in denaro.

Il successo di queste trasmissioni l’ha resa una presenza familiare e amata all’interno del palinsesto di Food Network. Tra il 2012 e il 2013 ha condotto Chef Wanted with Anne Burrell, mentre tra il 2011 e il 2016 ha partecipato come giudice a Chopped, programma ideato da Bobby Flay.

Il sodalizio professionale con Flay è proseguito anche in altri progetti: ha preso parte a BBQ Brawl: Flay V. Symon nel 2022-2023 e ha partecipato a Beat Bobby Flay dal 2014 al 2023.