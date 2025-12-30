Torino sei Regio! Il concerto di Capodanno in diretta su Sky Classica

Il 2026 si apre con la grande musica: il 1° gennaio alle 18 va in scena “Torino sei Regio!”, il gala lirico-sinfonico che celebra il Teatro Regio e la storia della città. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Classica (canale 121) e in differita alle 23.30 su TV8. Sul podio Marco Alibrando, con un cast vocale d’eccezione. Un viaggio tra note e immagini che racconta Torino attraverso anniversari, rinascite e icone culturali

Per il terzo anno consecutivo, la Città di Torino inaugura il nuovo anno con un grande evento musicale: Torino sei Regio! un concerto che attraversa anniversari, prime storiche e rinascite. Una serata in cui la Città celebra il Teatro Regio e, con il Regio, racconta sé stessa, visibile in diretta live su Sky Classica (canale 121) e, alle ore 23.30, su TV8. Un gala lirico-sinfonico all’insegna della grande musica e della cultura che quest’anno vede protagonista il Teatro Regio di Torino, da quasi tre secoli uno dei simboli più riconoscibili della città. Nato nel cuore di piazza Castello nel 1740, il Teatro Regio ha accompagnato le trasformazioni della città fino alla rinascita nel 1973 con il nuovo edificio di Carlo Mollino, oggi icona dell’architettura contemporanea. Torino sei Regio! è anche l’occasione per rievocare il passato di Torino in tanti campi, dalla letteratura allo sport, dall’industria alla ricerca, trovando puntuali riferimenti nei diversi anniversari rotondi del 2026. A cominciare dalla prima assoluta dell’opera La bohème di Giacomo Puccini, diretta da Arturo Toscanini proprio al Regio il 1° febbraio 1896, passando per la fondazione del Torino Football Club e il 50° anniversario del suo settimo Scudetto, fino alla nascita della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e dell’Istituto di Candiolo.

Un viaggio tra musica e immagini Sulle pagine di Verdi, Rossini, Bizet, Zandonai, Puccini e Mozart, s’intreccia una narrazione a immagini: il volto del Regio attraverso le epoche, dal Settecento ai grandi successi a cavallo del 1900, dal ricordo dell’incendio alla rinascita e a tutti i grandi successi degli ultimi cinquant’anni; tanti episodi che si avvicendano con le immagini di una Torino di ieri e di oggi, una Torino che vive, lavora, studia e tifa. Una trama di note e fotogrammi che si fa racconto condiviso, viaggio visivo e sonoro che restituisce non solo il legame profondo tra la Città e il suo Teatro, ma anche un momento di appartenenza collettiva.

Direttore e cast: eccellenze sul palco Sul podio dell’Orchestra del Teatro Regio, il maestro Marco Alibrando, tra i direttori più interessanti della sua generazione. La parte vocale è affidata a un cast d’eccezione: Roberta Mantegna (soprano), Antoinette Dennefeld (mezzosoprano), Julien Henric (tenore), Pablo Martínez (tenore), Roberto de Candia (baritono) e Davide Giangregorio (basso). L’evento è presentato da Lucilla Agosti e Paolo Gavazzeni.