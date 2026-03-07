San Marino Song Contest 2026, vince Senhit e vola all'Eurovision

San Marino punta Vienna e ha scelto di mandare in sua rappresentanza Senhit feat Boy George col brano Superstar. Al termine di una lunga serata, che per durata, ritmo e verbose lungaggini, nonostante una brillante Simona Ventura in conduzione, ha avuto poco da invidiare al Festival di Sanremo (LO SPECIALE), il San Marino Song Contest ha scelto chi lo rappresenterà all'Eurovision 2026. Ventuno gli artisti ai nastri di partenza, dieci dotati di wildcard mentre gli altri hanno superato le semifinali e per quello che ho visto nelle quasi cinque ore di diretta sono stati stoppati nomi che avrebbero più che meritato di accedere alla finale, e cito per tutti i raffinati Daudia (ascoltatevi il loro album Il Nostro Tempo) e 4Calamano, quattro sorelle che sono una delle proposte più internazionali, per attitudine e stile, che il nostro paese può mostrare in questa stagione artistica. Le prime emozioni le portano le wildcard Paolo Belli (che elogia l'erbazzone reggiano e aggiunge che "chiunque vince rappresenterà splendidamente San Marino a Eurovision") con Bellissima e una corrosiva Dolcenera, trasfigurata al piano, che annichilisce il pubblico con My Love. Tra chi la finale se la è conquistata sotto le forche caudine delle semifinali la prima a muovere emozioni è la polacca Magdalena Tul mentre è totalmente déjà-vu la performance di Andreas Habibi ft. Aura, intorno ai quali ruotavano molte aspettative. Pellegrina Pibigas sono una sorpresa ma ormai andare sul palco mascherati si avvicina più all'indisponenza che allo stupore; Myky scimmiotta troppo Prince, Kelly Joyce fa lo stesso con Joséphine Baker: l'originalità non è pervenuta. Come non pervenuta è la proverbiale energia di Elettra Lamborghini che coerente con quanto visto all'Ariston opta per una esibizione statica (ma il mazzo di fiori che riceve è decisamente più ricco).