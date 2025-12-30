Marco Bocci racconta la sua malattia: “Ho perso parte della memoria”

Ospite di Domenica In, l’attore ha spiegato che - dal 2018 - la sua memoria non è più la stessa. Oggi per memorizzare un testo ci mette fino a quattro mesi, e non riesce più ad associare i volti ai loro nomi

Marco Bocci sulla sua malattia

Nel 2018 Marco Bocci ha sofferto di encefalite erpetica, una sorta di herpes al cervello che gli ha causato importanti problemi di memoria. Problemi di cui, in parte, soffre ancora oggi. “Una parte di memoria è tornata, l'altra è persa per sempre. Posso anche vedere un film cinque volte, senza sapere di averlo già visto. All'inizio è stata dura, poi ho imparato a conviverci”, ha confessato l’attore, spiegando quanto la malattia l’abbia cambiato. Oggi Bocci apprezza al massimo ogni cosa, e si gode il presente senza progetti né programmi.

Dei suoi problemi di memoria, Marco Bocci aveva parlato anche a Vanity Fair. I suoi quaderni sono pieni di appunti, e così le note del cellulare. Anche se, il problema più grande, restano i volti. Non riuscendo più ad associare i volti ai nomi, finge di conoscere sempre tutti, arrivando a parlare in modo intimo e affettuoso anche a chi non conosce. Quando deve studiare un testo teatrale, invece, si prende il suo tempo. Perché, se prima gli servivano tre settimane, ora ha bisogno di quattro mesi. Una condizione che oggi, dopo lotte e sofferenze, ha imparato ad accettare.