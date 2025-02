Marco Bocci: "Laura Chiatti chiese il divorzio subito dopo le nozze"

I 2 attori rappresentano una delle coppie più amate d'Italia, ma emergono ora dettagli insospettabili: il matrimonio ha rischiato di naufragare ancor prima di decollare. L'attore, in occasione della presentazione del suo libro “Nelle tua mani, nella sua pelle”, ha condiviso un retroscena inaspettato durante un'intervista a Gazzology su Radio Deejay. Ha raccontato che la moglie, il giorno dopo le nozze, ha chiesto il divorzio. "Non stava scherzando… Per fortuna poi ci ha ripensato!”, ha aggiunto

Bocci, in occasione della presentazione del suo libro Nelle tua mani, nella sua pelle, ha condiviso un retroscena inaspettato durante un'intervista a Gazzology, programma radiofonico condotto da Gianluca Gazzoli su Radio Deejay. Bocci ha infatti raccontato che la moglie, il giorno successivo alle nozze, aveva chiesto il divorzio in maniera del tutto seria. "Non stava scherzando… Per fortuna poi ci ha ripensato!”, ha dichiarato con tono ironico ma sincero l'attore, che nel 2023 ha recitato nella parte del capitano Arrigo nella serie televisiva Sky Original Unwanted-Ostaggi del mare , che racconta di una nave piena di turisti occidentali che trae in salvo un gruppo di migranti.

“Abbiamo deciso di sposarci due settimane dopo esserci conosciuti. Organizzare un matrimonio con una persona che conosci da due settimane non è una cosa emotivamente facilissima quindi ci sta che ci possano essere degli sbalzi d'umore", ha spiegato l’attore, cercando di contestualizzare quel momento critico.

Un legame profondo e solido che dura dal 2014

Nonostante questo inizio turbolento, la coppia Bocci-Chiatti è riuscita a costruire un legame solido e duraturo. Sposatisi il 4 luglio 2014 a Perugia, i due hanno presto messo su famiglia. Il primogenito è Enea, nato nel gennaio 2015, seguito poi dal secondogenito, Pablo, nato a luglio 2016. Nel corso degli anni, hanno affrontato crisi e difficoltà come qualsiasi altra coppia chiaramente, dovute agli impegni lavorativi, alla distanza e alle inevitabili pressioni della vita quotidiana.

Tuttavia, il dialogo e la volontà di capirsi sono stati gli ingredienti fondamentali per superare ogni ostacolo e mantenere saldo il loro rapporto, come hanno spiegato.

“Ci sono momenti in cui, a ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza e dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress, paure. Mantenere alta l'asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo”, ha proseguito l’attore, aggiungendo che, quando è successo a loro, hanno saputo superarla "con il dialogo, con il confronto".

Insomma, a undici anni dal loro "sì", Marco Bocci e Laura Chiatti continuano a essere un esempio di amore e resilienza, dimostrando che, anche quando tutto sembra vacillare, l’importante è saper ritrovare il proprio equilibrio insieme.