Marco Bocci recita nella parte del capitano Arrigo nella serie televisiva Sky Original che da novembre arriva su Sky e NOW. La serie racconta di una nave piena di turisti occidentali che trae in salvo un gruppo di migranti. In 8 episodi, la serie è liberamente ispirata a “Bilal”, il libro di Fabrizio Gatti sul suo viaggio sotto copertura fra i migranti sulle rotte fra Africa ed Europa