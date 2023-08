Unwanted - Ostaggi del mare, il teaser della serie Sky Original

Una enorme nave da crociera piena di turisti occidentali trae in salvo un gruppo di migranti dopo il naufragio della loro imbarcazione. Lo scontro sarà inevitabile. Una serie prodotta da Sky Studios, Pantaleon Films e Indiana Production. Liberamente ispirata a “Bilal”, il libro di Fabrizio Gatti. Regia di Oliver Hirschbiegel, creata e scritta da Stefano Bises, con Marco Bocci e Jessica Schwarz. Da novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now

Dilemmi morali e questioni etiche, speranza e dolore, solidarietà e crudeltà, vita e morte sono solo alcuni dei temi al centro di Unwanted - Ostaggi del mare, la nuova serie Sky Original in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da novembre che si mostra oggi nelle prime, drammatiche immagini del teaser trailer. La serie sarà prossimamente disponibile in tutti i Paesi in cui Sky opera in Europa.

Liberamente tratta dall'inchiesta di Fabrizio Gatti Unwanted – Ostaggi del mare è liberamente tratta da Bilal, il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul viaggio da lui intrapreso lungo le rotte del Sahara, popolate non solo dai migranti che si spostano dall’Africa per raggiungere l’Europa ma anche da quanti fanno affari lucrando sulla loro disperazione.

OTTO EPISODI In otto episodi, la serie è prodotta da Sky Studios insieme a Pantaleon Films e Indiana Production ed è creata da Stefano Bises, che l’ha scritta in collaborazione con Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero. Alla regia Oliver Hirschbiegel, premiato regista tedesco divenuto celebre in tutto il mondo grazie a titoli come La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, Diana e il film vincitore del Sundance Film Festival nel 2009 L’ombra della vendetta - Five Minutes of Heaven.

DI COSA PARLA UNWANTED - OSTAGGI DEL MARE Unwanted - Ostaggi del mare racconta cosa accade quando una nave da crociera, la Orizzonte, piena di turisti occidentali, trae in salvo un gruppo di migranti a seguito del naufragio della loro imbarcazione. Le storie dell’equipaggio e dei passeggeri della crociera si intrecceranno con quelle dei nuovi ospiti della nave. La situazione precipiterà quando alcuni dei migranti, scoperto che la crociera si muove verso la Libia, dalla quale sono partiti, per la disperazione decidono di prendere in ostaggio la nave. vedi anche Unwanted, il teaser trailer della nuova serie Sky Original. VIDEO

UN CAST MULTICULTURALE Girata in inglese, italiano, tedesco, francese e diversi dialetti africani, la serie è interpretata da un numerosissimo cast multiculturale capitanato da Marco Bocci e Jessica Schwarz, e che comprende Dada Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Asante Apeagyei, Reshny Massaka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo, Scot Williams.

AUTORI E PRODUZIONE Creata da Stefano Bises, Unwanted - Ostaggi del mare è scritta da Stefano Bises con la collaborazione di Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero. La serie è prodotta per Pantaleon da Dan Maag, Marco Beckmann, Patrick Zorer, Stephanie Schettler-Koehler e dal produttore Sascha Rosemann che per primo ha avuto l’idea di adattare il libro di Fabrizio Gatti; per Indiana è prodotta da Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Daniel Campos Pavoncelli e Marco Cohen. Produttori esecutivi per Sky Studios sono Nils Hartmann e Sonia Rovai. NBCUniversal Global Distribution è il distributore internazionale della serie per conto di Sky Studios.