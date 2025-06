1/12 ©Getty

Dakota Johnson e Chris Evans sono stati protagonisti a New York della première di Materialists, il nuovo film di Celine Song che arriverà in autunno in Italia col titolo Material Love. Le due star statunitensi hanno posato per i fotografi dell'anteprima in abiti scuri sul black carpet del DGA Theatre. Materialists è uno dei titoli più attesi di questa stagione cinematografica. Negli Usa debutta al cinema venerdì 13 giugno

Materialists, il trailer ufficiale della commedia romantica con Johnson, Evans e Pascal