Chris Martin e Dakota Johnson si sarebbero lasciati dopo 8 anni

Ultima uscita di coppia a maggio a Malibu

L'ultima apparizione pubblica di Chris Martin e Dakota Johnson risale allo scorso 16 maggio quando i due sono stati avvistati a Malibu mentre passeggiavano mano nella mano. La rottura di cui si parla oggi su tutte le riviste di settore deve essere stata recente, dunque.

Dopo quella data, Dakota Johnson si è recata a Cannes per il Festival del Cinema, dove ha presentato Splitsville di Michael Angelo Covino sfilando anche sul red carpet, poi è tornata negli States per il suo debutto ufficiale come Global Brand Ambassador del marchio di gioielli Roberto Coin.

Gli ultimi scatti dell'attrice di 50 sfumature la ritraggono a New York, in giro da sola ma non è una novità per la star hollywoodiana, sempre impegnata con la sua carriera e adesso particolarmente presente per la promozione di Materialists, la commedia romantica di Celine Song targata A24 che in America debutterà a breve in sala, il 13 giugno.

Che siano proprio gli impegni, sia di Johnson che di Martin, una delle cause della presunta e recente rottura è evidente e le fonti vicine ai due hanno spesso parlato dello sforzo da parte di entrambi di conciliare le rispettive agende con una relazione che è andata avanti per anni.

E sono stati sempre i giornali (TMZ, nel caso specifico) a riferire che i due erano molto legati, a dispetto delle voci che parlavano di una nuova rottura la scorsa estate.

Martin e Johnson, riservatissimi, non hanno commentato le ultimissime notizie ma ovunque si legge della fine della loro unione, simboleggiata anche da un anello di smeraldi spuntato alla mano dell'attrice nel 2020.