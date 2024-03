Chris Martin e Dakota Johnson sarebbero pronti per il matrimonio

Secondo il Mirror, Dakota Johnson e Chris Martin sarebbero pronti alle nozze. Il leader dei Coldplay avrebbe fatto la sua proposta all'attrice, con la benedizione dell'ex moglie Gwyneth Paltrow e dei loro figli Apple e Moses.

Chris Martin e Dakota Johnson si sposano?

Chris Martin e Dakota Johnson si sono fidanzati qualche tempo fa, ma hanno voluto tener segreta la notizia. Questo è quanto una fonte anonima avrebbe detto al Mirror. Tuttavia, i due avrebbero parlato con le rispettive famiglie e con i rispettivi amici, tutti molto entusiasti. "Sono innamorati l'uno dell'altra sin dal primo giorno: il passo successivo è inevitabile. Non hanno fretta di organizzare il matrimonio, ma li diverte l'idea di rendere ufficiale il loro impegno", si legge sul tabloid. Peraltro, Dakota Johnson è stata vista indossare un anello con un grande smeraldo in occasione del 34esimo compleanno a Los Angeles lo scorso ottobre. In quel momento, per la prima volta, si parlò di nozze. Un'ipotesi rafforzata da una delle ultime interviste dell'attrice, che ha ammesso di voler sperimentare la maternità (pur amando già moltissimo Apple e Moses). “Amo quei ragazzi più della mia vita, con tutto il mio cuore", ha detto. "Come mi sento riguardo alla maternità? Sono aperta. Sono arrivata al punto in cui voglio davvero sperimentare tutto ciò che la vita ha da offrire".