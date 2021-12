Dakota Johnson, rilasciata intervista sulla storia con Chris Martin

La storia d'amore tra Dakota Johnson e Chris Martin procede a gonfie vele. Ne è la prova l'intervista rilasciata proprio dall'attrice, che per la prima volta ha accettato di rispondere ad una domanda in merito alla relazione con il cantante, leader dei Coldplay.

Dakota Johnson , 32 anni, non si è sbottonata molto, ma ha voluto comunque spiegare come vive la quotidianità insieme al compagno, 44 anni. "A volte usciamo, ma entrambi lavoriamo così tanto che ci piace stare a casa , in un'atmosfera confortevole e privata. Molte delle feste che facciamo, si svolgono a casa mia" ha spiegato l'attrice, figlia di Melanie Griffith e Don Johnson. Un modo per rivelare come la coppia non ami essere particolarmente mondana: in effetti i due, che stanno insieme dal 2017 , non hanno mai presenziato ad un evento insieme e raramente i paparazzi riescono ad intercettarli.

Dakota Johnson e Chris Martin, la storia

approfondimento

Dakota Johnson e Chris Martin in vacanza in barca in Spagna

Dakota Johnson e Chris Martin stanno insieme dal 2017. Una relazione che dopo due anni si è interrotta, per poi riprendere qualche mese dopo. I due convivono dall'inizio del 2021, in una villa a Malibù, in California. Durante un concerto a Londra lo scorso ottobre, il frontman dei Coldplay ha dedicato il brano "My Universe" alla fidanzata, mentre lei era tra il pubblico.

Dakota Johnson in The Lost Daughter

Il nuovo progetto cinematografico di Dakota è “The Lost Daughter”, debutto alla regia di Maggie Gyllenhaal e adattamento del romanzo di Elena Ferrante La figlia oscura. Ecco la trama della pellicola, disponibile su Netflix: Leda Caruso (Olivia Colman) è una docente universitaria americana di letteratura italiana, in vacanza presso una località di mare vicino a Corinto. Sulla spiaggia dove si reca ogni giorno arriva come un uragano una numerosa e rumorosa famiglia di Queens che ha origini greche e probabilmente qualche legame con la malavita organizzata. Dopo la reazione di fastidio iniziale, Leda comincia ad osservare con interesse Nina (Johnson), la giovane madre che fa parte del gruppo degli "invasori", e il rapporto fra Nina e la sua bambina riporta alla memoria della docente la propria relazione con le due figlie, ormai ventenni, quando erano ancora piccole. "Era una sceneggiatura bellissima da leggere, poi io e Maggie ci siamo incontrate. Era franca e piena di sentimento. Abbiamo parlato ancora paio di volte e poi mi ha affidato la parte. Eravamo in piena pandemia, quindi abbiamo passato molto tempo su Zoom, parlando e mandandoci musica, fotografie e consigli sui film. Maggie ha un modo incredibile di lavorare con gli attori perché è attrice anche lei. Ci ha fatto sentire sicuri, sentivo che, qualsiasi direzione anche estrema avessi preso, si sarebbe presa cura di me" ha rivelato Dakota.