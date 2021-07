Dakota Johnson e Chris Martin in vacanza in barca in Spagna

Vacanze in Europa per Chris Martin e Dakota Johnson, una delle tante coppie vip a scegliere il Mediterraneo per spendere qualche giorno di vacanza senza pensare agli impegni di stagione e ai riflettori. Ma se è possibile allontanare le luci dei palchi e dei set cinematografici, diverso è il discorso per i fotografi, sempre vigili nel seguire gli spostamenti dei volti noti nei loro momenti di relax. Ed è proprio una mattinata serena quella documentata dai reporter di Page Six che hanno sorpreso la coppia in vacanza alle Baleari. Lì, i due stanno trascorrendo giorni spensierati, come provano le foto che li ritraggono in barca, insieme a una guida locale.

Boat trip

approfondimento

È Palma di Maiorca la destinazione dei giorni di vacanza di Dakota Johnson e Chris Martin, i due sono stati avvistati in Spagna a bordo di un gommone di modeste dimensioni guidato da un addetto locale. Il look è mimetico, cappellino da baseball per tutti e due e abiti poco vistosi, per non dare nell'occhio: la coppia non è comunque sfuggita agli obiettivi dei fotografi che li hanno sorpresi nella loro gita nelle acque delle Baleari.

L'attrice e il cantante dei Coldplay sono apparsi in sintonia e molto rilassati mentre scrutano l'orizzonte e si godono il panorama direttamente dal mare. Altri scatti mostrano la coppia a braccetto, a spasso per le vie del porto: Chris Martin scalzo, la Johnson con un paio di sandali flat. Entrambi hanno in mano ed in spalla una borsa da mare morbida, tutti e due in pantaloncini corti e abbigliamento molto casual. L'attrice, coi lunghi capelli sciolti sulla schiena e il cappellino indossato con la visiera al contrario, si mostra in pubblico con un paio di occhiali da sole scuri. I due sembrano non accorgersi dei fotografi e proseguono le loro vacanze.