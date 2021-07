Vacanze in Italia, Gwyneth Paltrow e il marito Brad Falchuk a Firenze

Gwyneth Paltrow e l'amore con Brad Falchuk

L'attrice, Premio Oscar nel 1999 come migliore attrice per il film “Shakespeare in Love”, ha sposato il produttore Brad Falchuk, regista di “American Horror Story”, il 29 settembre 2018. I due si erano conosciuti nel 2010 sul set della serie TV Glee. Gwyneth è stata precedentemente legata al leader dei Coldplay Chris Martin, sposato il 5 dicembre 2003 e dal quale ha avuto due figli: Apple Blythe Alison Martin, nata il 14 maggio 2004 a Londra, e Moses Bruce Anthony Martin, nato l'8 aprile 2006 a New York. I due hanno annunciato la separazione nel marzo del 2014 e hanno divorziato ufficialmente il 20 aprile 2015. Nonostante la rottura, Gwyneth e Chris sono rimasti grandi amici. Lo scorso anno l'attrice e imprenditrice ha parlato proprio del suo ex marito in un'intervista a Vogue UK. "Eravamo in sintonia, ma io e Chris Martin non siamo mai stati una vera coppia. C’è sempre stato un certo disagio e su molti aspetti eravamo troppo lontani, però amavamo tantissimo i nostri figli”. Quando i due hanno deciso di separarsi, per Gwyneth è stata dura. “Ero spaventata, mi chiedevo se ci fosse un posto in cui potevamo essere ancora una famiglia nonostante non fossimo più una coppia. E se potevamo rompere senza perdere tutto". Infine è arrivato Brad Falchuk, mentre Chris Martin è felice accanto all'attrice Dakota Johnson. "Ho capito che il mio ex marito doveva essere il padre dei miei figli, mentre il mio attuale marito la persona con cui sarei invecchiata". Gwyneth ha inoltre raccontato che per far funzionare il suo attuale matrimonio il segreto è di non vedersi tutti i giorni. La Paltrow ha rivelato di trascorre solo quattro giorni della settimana insieme al coniuge nella casa che condividono negli Hamptons, mentre gli altri restanti tre giorni lui li trascorre in una casa nelle vicinanze per prendersi cura dei suoi figli, Isabella e Brody, avuti dalla prima moglie Suzanne Bukinik.