Gwyneth Paltrow: "Non avrei mai voluto separarmi da Chris Martin"

L'attrice si è raccontata in un podcast, rivelando le sue emozioni dopo il divorzio dall'ex marito. "Ho imparato di più su me stessa attraverso questo processo di quanto avrei potuto immaginare"

Gwyneth Paltrow ha parlato della sua vita privata nel podcast “Unqualified” di Anna Faris e ha spiegato come si è sentita quando si è separata dall'ex marito Chris Martin nel 2014.

Gwyneth Paltrow, le rivelazioni approfondimento Gwyneth Paltrow, addio al cinema: “Non amo più recitare” "Ho imparato così tanto da quello che desideravo di meno al mondo", ha detto l'attrice. “Non ho mai voluto divorziare. In teoria, non ho mai voluto non essere sposata con il padre dei miei figli. Ma ho imparato di più su me stessa attraverso questo processo di quanto avrei potuto immaginare”. Gwyneth e Chris sono stati insieme per oltre 10 anni e hanno avuto due figli: Apple di 16 anni e Moses di 14.

approfondimento Gwyneth Paltrow su Chris Martin: "Non siamo mai stati una vera coppia" Anche Anna Faris ha voluto raccontare la sua storia. “I miei due matrimoni sono stati con attori e non credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro nell’eliminare la competitività” ha detto l’attrice comica. “O almeno non l’ho eliminata io. Fondamentalmente perché sono una persona orgogliosa e non volevo rivelare la vulnerabilità. Diciamo che non ho gestito molto bene qualsiasi accenno di competitività e confronto. No, credo di non averlo fatto, ma spero di essere maturata in quell’aspetto”. Anna Faris è stata sposata con l’attore Ben Indra dal 2004 al 2008. Poi, nel 2009, si è legata a Chris Pratt, con il quale ha avuto un figlio, Jack, nel 2012. I due si sono separati nel 2017. Gwyneth Paltrow parla del nuovo marito Gwyneth Paltrow si è poi risposata con il regista, produttore e scrittore Brad Falchuk, nel 2018. “Visto che mi sono concentrata sulla responsabilità, sono stata in grado di trovare l'uomo più straordinario e di costruire qualcosa che non ho mai avuto prima”.