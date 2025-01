Chiara Galiazzo lancia il video di Valore, il brano escluso da Sanremo

Chiara Galiazzo: “mai scordarsi del proprio valore"

A pochi giorni dall’uscita della canzone sulle piattaforme di streaming, Chiara Galiazzo ha condiviso il videoclip di Valore, il brano escluso dalla 75esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio. L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: ”In questi giorni sono sommersa dal vostro affetto, sono contenta che molte persone vogliano bene a Valore almeno quanto gliene voglio io”.

La cantante ha aggiunto: “Mi è capitato spesso in passato di quantificare il mio valore in base a circostanze e avvenimenti esterni, mi è capitato spesso di pensare che valevo poco o niente, c’è stato un periodo in cui ho iniziato pure a crederci”.