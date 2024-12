Sanremo, Chiara Galiazzo canta il brano scartato e i social insorgono

Poco dopo l’annuncio dei trenta artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo ( FOTO ), Chiara Galiazzo ha commentato la sua esclusione in un video pubblicato sul profilo Instagram: ”Ho deciso che questa volta la faccio uscire lo stesso questa canzone perché è fighissima”.

Chiara Galiazzo ha dichiarato: “Vi devo ringraziare, devo ringraziare tutti per l’affetto che avete dimostrato nei miei confronti e nei confronti della canzone. Il mio unico obiettivo, veramente, era quello di far uscire questa canzone dal cassetto per condividerla con tutti voi perché mi dispiaceva tenerla ancora lì e non farla sentire”.