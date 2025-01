Asura, la serie di Hirokazu Koreeda che reinterpreta la serie anni '70

Il celebre regista giapponese, già vincitore della Palma d’Oro, firma una serie drammatica familiare che segna il suo secondo progetto per Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La serie ha debuttato sulla piattaforma di streaming il 9 gennaio 2025, per quanto riguarda il Giappone, ed è già molto apprezzata. Sarà prossimamente disponibile in Italia. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere

Il famoso regista giapponese Kore-eda Hirokazu, già vincitore della Palma d’Oro, firma una serie drammatica familiare, intitolata Asura, che segna il suo secondo progetto per Netflix. La serie ha debuttato sulla piattaforma di streaming il 9 gennaio 2025, per quanto riguarda il Giappone, ed è già molto apprezzata. Come fa sapere il sito ufficiale di Netflix, Asura “sarà prossimamente disponibile in Italia”. Si rivela come un tributo a un classico del dramma familiare giapponese: Asura è infatti una reinterpretazione moderna di Like Asura, una serie televisiva del 1979 ispirata all’omonimo romanzo di Mukoda Kuniko. La versione originale, trasmessa dall’emittente pubblica NHK, ha segnato profondamente il panorama dei drammi familiari in Giappone, diventando un modello per il genere e ispirando un adattamento cinematografico nel 2003. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su Asura di Kore-eda Hirokazu, attualmente disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

La trama di Asura Ambientata nel 1979, Asura segue le vite di quattro sorelle — Tsunako, Makiko, Takiko e Sakiko — le quali si ritroveranno a dover affrontare una sconvolgente rivelazione: il loro anziano padre ha una relazione extraconiugale.

Questo segreto familiare agisce da catalizzatore per una serie di eventi che portano alla luce conflitti interiori, dinamiche complesse e segreti a lungo taciuti. Come gli asura della cosmologia buddista (da cui deriva il titolo), che sono creature semidivine caratterizzate da emozioni forti e contraddittorie, le quattro sorelle vivono un turbinio di sentimenti, tra scontri accesi e momenti di profonda intimità.

Una visione unica firmata Kore-eda Hirokazu Kore-eda Hirokazu è il cineasta nipponico famoso per il suo approccio sensibile e profondo alle dinamiche umane.

E anche stavolta non si smentisce affatto. Con questa sua nuova opera, ha dichiarato di voler rendere omaggio all’opera di Mukoda Kuniko, che ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera. Con Asura, il regista non solo esplora l’indipendenza e la complessità delle donne, ma offre anche uno spaccato di vita che trascende le culture, affrontando temi universali legati alla famiglia, all’amore e alla crescita personale.

Tra i lavori più noti di Kore-eda Hirokazu, ricordiamo Un affare di famiglia (Shoplifters), vincitore della Palma d’Oro a Cannes, Father and Son, Nobody Knows e Our Little Sister. Per Netflix, il regista aveva già realizzato la miniserie The Makanai: Cooking for the Maiko House, trasmessa nel 2023.

Un cast stellare per un dramma toccante Il cast principale di Asura comprende attrici di grande talento, ognuna delle quali porta sullo schermo un personaggio complesso e sfaccettato:

• Miyazawa Rie interpreta Tsunako, un’insegnante di ikebana che incarna un equilibrio precario tra tradizione e modernità.

• Ono Machiko veste i panni di Makiko, una casalinga che lotta per trovare il proprio posto nel mondo.

• Aoi Yu dà vita a Takiko, una bibliotecaria che cerca stabilità in un mare di incertezze.

• Hirose Suzu interpreta Sakiko, una cameriera il cui spirito libero cela profonde ferite interiori.

Il regista Kore-eda Hirokazu ha elogiato le attrici, sottolineando la loro capacità di cogliere l'essenza delle opere di Mukoda: conversazioni apparentemente crude e piene di "veleno" che nascondono un amore profondo e inespresso.

La produzione di Asura La serie Asura è stata sviluppata e prodotta da Yagi Yasuo, un collaboratore di lunga data di Mukoda. Yagi ha spiegato che Like Asura rappresenta uno degli aspetti più significativi dell'eredità di Mukoda e che il progetto è stato realizzato con l'intento di onorare questa eredità. Tra i nomi chiave della produzione, troviamo Fukuma Miyuki, Kitahara Eiji e Taguchi Hijiri, mentre la colonna sonora è firmata da fox capture plan. Il team tecnico include professionisti del calibro di Takimoto Mikiya per la fotografia, Fujii Norikiyo per l'illuminazione e Mitsumatsu Keiko per la scenografia.

La sinossi ufficiale Netflix ha rilasciato una descrizione dettagliata della trama, che recita quanto segue: "Una giornata d’inverno, le quattro sorelle Takezawa — l’insegnante di ikebana Tsunako (Miyazawa), la casalinga Makiko (Ono), la bibliotecaria Takiko (Aoi) e la cameriera Sakiko (Hirose) — si riuniscono per la prima volta dopo tanto tempo. Takiko sospetta che il loro anziano padre, Kotaro, abbia una relazione e un figlio illegittimo. Anche se le altre sorelle trovano difficile crederlo, promettono di mantenere il segreto con la madre, Fuji. Tuttavia, questo evento porta alla luce conflitti e segreti nascosti nelle vite di ciascuna di loro”. Asura promette di essere molto più di un semplice dramma familiare: con il suo approccio intimo e universale, la serie si pone come un’indagine sulle relazioni umane, sugli effetti del tempo e sulle complessità della vita familiare. Potete guardare il trailer ufficiale di Asura nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.