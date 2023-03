Demon Slayer 3, cosa sapere sulla serie anime in anteprima al cinema

In sala dal 2 marzo il primo episodio della terza stagione molto attesa dagli appassionati Condividi

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana è in arrivo: il primo episodio della terza stagione della serie, per la regia di Haruo Sotozaki. sarà proiettato in anteprima al cinema dal 2 marzo 2023. Il famosissimo anime campione d'incassi in tutto il mondo, tratto della celebre saga di Koyoharu Gotoge, che vanta oltre 150 milioni di copie vendute in Giappone, arriva sul grande schermo per offrire agli appassionati un'avventura unica ed emozionante. Al centro della sceneggiatura la storia avvincente e ricca di azione di un giovane alla ricerca di una cura per sua sorella, trasformata in demone dopo che la loro famiglia è stata ferocemente uccisa dai demoni.

Demon Slayer: la trama ufficiale approfondimento Migliori film d'animazione giapponese Dopo che la sua famiglia è stata ferocemente uccisa, un ragazzo di buon cuore di nome Tanjiro Kamado decide di diventare un Demon Slayer nella speranza di far tornare umana la sorella minore Nezuko. Insieme ai suoi compagni, Zenitsu e Inosuke, e a uno dei membri più importanti del Demon Slayer Corps, Tengen Uzui, Tanjiro intraprende una missione all'interno del “Entertainment District”, dove incontra i temibili demoni di alto rango Daki e Gyutaro.

Le origini GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Demon Slayer 3 è l’adattamento del manga scritto e illustrato da Koyoharu Gotōge, pubblicato per la prima volta in Giappone su Weekly Shōnen Jump, edito da Shūeisha il 15 Febbraio 2016. In Italia è stato editato da Star Comics nel 2019, ma si sa molto poco dell’autrice o autore poiché non ha mai reso nota la sua identità e il suo aspetto in pubblico. I suoi manga Demon Slayer hanno riscontrato da subito un grande successo, tanto che lo studio di animazione Ufotable nel 2019 ha deciso di farne una serie animata e il film Demon Slayer the Movie: Il Treno Mugen. Nel 2021 Gotōge è stata anche inserita tra le 100 persone più influenti al mondo sulla prestigiosa rivista Time segnando la prima volta nella storia che questo riconoscimento viene dato a un mangaka.

Demon Slayer 3: l’arco narrativo L’arco narrativo di Demon Slayer 3 sarà quello del Villaggio degli Spadaccini che nel manga originale riguarda i capitoli dal 100 al 127. La storia pertanto si concentrerà su Tanjiro e la sua katana danneggiata durante i vari scontri avuti precedentemente. Il protagonista proverà a farla riparare da qualcuno nel villaggio degli spadaccini per poi affrontare i demoni e i vari antagonisti e difendere sua sorella. Al suo fianco Genya, un altro cacciatore di demoni. Lune Crescenti e Lune Calanti Muzan Kibutsuji è il signore dei demoni che vive tra la gente comune e con lui collaborano vari demoni potenti che ha creato lui stesso. Le Lune in tutto sono 12, 6 crescenti e 6 calanti e presentano caratteristiche diverse. Le Lune Calanti sono il primo fonte di difesa per i demoni, mentre le Lune Crescenti sono più potenti. In Demon Slayer il signore dei demoni ha un ruolo simile ai sire per i vampiri, quindi Tanjiro e i suoi compagni di avventura uccidendo lui dovrebbero riuscire a eliminare tutti gli altri demoni che ha creato. E quindi anche Nazuko potrebbe tornare normale se l’impresa riuscisse.