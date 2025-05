Franco Merli, morto l'attore che aveva recitato in film di Pasolini

SCOPERTO PER CASO IN UN DISTRIBUTORE DI BENZINA

Nato il 31 ottobre 1956 a Roma, nel 1973 Merli era stato notato per caso in un distributore di benzina siciliano da Pasolini, che l’aveva scelto come protagonista del suo penultimo film, Il fiore delle Mille e una notte, tratto dai racconti della tradizione araba. Il ragazzo aveva quindi interpretato il giovane che al mercato acquista la schiava Zumurrùd che, sotto le spoglie di un uomo, diventa re con il nome di Sair. In seguito alla successiva esperienza nel cinema in una commedia erotica, La collegiale, nel 1975 Merli aveva recitato ancora una volta per Pasolini nell’ultimo film del regista, Salò o le 120 giornate di Sodoma. L’attore aveva assunto il ruolo di una delle vittime dei quattro notabili, simbolo di un’umanità innocente schiacciata dalla violenza. Con la morte di Pasolini, e una successiva apparizione nella pellicola Brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola, la carriera di Merli era però giunta al termine.