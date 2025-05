Joe Don Baker, l'attore in tre film di James Bond è morto a 89 anni

I TRE FILM DI JAMES BOND

Nato il 12 febbraio 1936 a Groesbeck, in Texas, Baker aveva trascorso la sua giovinezza lì, dove aveva frequentato la Groesbeck High School e il North Texas State College. Dopo aver prestato servizio per due anni nell’esercito americano, si era trasferito a New York per intraprendere la carriera teatrale. Aveva anche avviato la carriera nella recitazione, sia televisiva con una piccola parte nella serie western Iron Horse del 1965, sia nel cinema con un debutto, seppur non accreditato, nel film Nick mano fredda del 1967. Il suo ruolo più celebre è stato quello del wrestler, poi diventato sceriffo, Buford Pusser nel film Un duro per la legge del 1973. È poi apparso come attore caratterista in tre film di James Bond, rispettivamente 007 – Zona pericolo del 1987, GoldenEye del 1995 e Il domani non muore mai del 1997, e in successi al botteghino come Il migliore del 1984, Un colpo da prima pagina del 1985 e Il promontorio della paura di Martin Scorsese del 1991. Baker, che ha recitato anche in diverse serie tv, si è ritirato nel 2012. Grazie all’interpretazione nel suo ultimo film, Mud, ha ricevuto il Robert Altman Award agli Independent Spirit Awards.