Quando si sono incontrati per la prima volta, nel 2022 in occasione degli MTV Video Music Awads, erano entrambi sentimentalmente impegnati, ragion per cui nulla è accaduto a livello amoroso. All'epoca, Damiano David e Dove Cameron si sono semplicemente conosciuti e solo successivamente, quando tutti e due erano liberi a livello di cuore, è scoccata la scintilla che li ha fatti innamorare, scintilla tanto accesa e appassionata da portare la coppia al fatidico passo...A giudicare dalle foto romantiche postate dal frontman dei Måneskin sul suo profilo Instagram (e condivise anche su quello di Dove), il matrimonio sembrerebbe alle porte: "Sarà un anno bellissimo", la frase a corredo delle immagini che ritraggono i due l'uno nelle braccia dell'altro con tanto di anello di fidanzamento in bellavista.

Dal debutto ufficiale come coppia al fidanzamento



L'attrice e cantante statunitense e l'artista romano hanno debuttato ufficialmente come coppia al Met Gala 2024, quando si sono presentati abbracciati, da quel momento, sono stati due fidanzati provetti su svariati prestigiosissimi red carpet, e in molte occasioni si sono scambiati dediche social intime e idilliache. Nel giugno del 2024, lei aveva rivelato in un’intervista qualche dettaglio relativo alla loro love story da fiaba: “Passi due minuti intorno a lui e ti rendi conto che è la persona più gentile, più generosa, più innocente e più generosa. È semplicemente un’anima bella e sensibile. È come un gentiluomo, un angelo, un orsacchiotto degli anni ‘50”. Sempre lei, aveva condiviso su Instagram alcuni dei momenti più belli vissuti insieme al musicista italiano, definendo questo periodo di tempo come l'anno più veloce della sua vita. “Avrei voluto incontrarti prima. Ti amerò per sempre". E quella dichiarazione assume oggi un significato ancor più profondo e concreto davanti al carousel di foto sui social e la dichiarazione di Damiano che molti fan aspettavano.