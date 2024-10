Dove Cameron, la dedica a Damiano David per il primo anno insieme

Dove Cameron, attrice e cantante statunitense che da un anno fa coppia fissa con Damiano David dei Måneskin (e non solo "dei Måneskin" oramai, dato che il cantante sta portando avanti anche progetti solisti), ha fatto una dedica romanticissima alla sua dolce metà in occasione del loro primo anniversario di fidanzamento.



Cameron ha condiviso su Instagram alcuni dei momenti più belli che ha vissuto insieme al musicista italiano, definendo questo periodo di tempo come l'anno più veloce della sua vita. “Avrei voluto incontrarti prima”, aggiunge.

La sfilza di immagini romantiche (sia video che foto) vanno dal divertente allo scherzoso, e sempre sono la cartina di tornasole di un folle innamoramento.

Il carousel di contenuti (potete guardarli in fondo a questo articolo) è accompagnato dalla didascalia completa che segue: “Fastest year of my life. I only wish i met you sooner. Ti amerò per sempre” (traducibile, per quanto riguarda la parte in inglese, come: “L’anno più veloce della mia vita. Avrei voluto incontrarti prima”).

L’ultima frase, "Ti amerò per sempre", è scritta in italiano (la lingua madre del suo partner) anche nel testo originale ed è un'affermazione molto forte, un impegno che sicuramente ha come base un sentimento enorme che lega la star americana al cantante romano.

Del resto i particolari delle foto e video pubblicati su Instagram da Dove Cameron nelle scorse ore mostrano tutti i topoi più classici dell'amore: mani che si stringono, attimi intimi, baci a fior di labbra, sorrisi ammalianti, sguardi con pupilla a forma di cuoricino… Gli indizi di questo Innamoramento con la I maiuscola ci sono tutti, insomma.

In fondo a questo articolo potete guardare il post pubblicato nelle scorse ore da Dove Cameron sul suo profilo ufficiale di Instagram.