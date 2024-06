Dove Cameron su Damiano David: "La persona migliore mai incontrata"

L’attrice e cantante statunitense che ormai da tempo fa coppia fissa con il frontman della band romana dei record è stata intervistata dalla rivista Cosmopolitan, a cui ha raccontato che lei e il musicista italiano si sono “conosciuti ai VMAs 2022, ma solo un anno dopo è scattato qualcosa”. La 28enne spende parole di stima e amore nei confronti del partner

L’attrice e cantante statunitense che da mesi fa coppia fissa con il frontman della band romana dei record ha raccontato che lei e il musicista italiano si sono “conosciuti ai VMAs 2022, ma solo un anno dopo è scattato qualcosa”. La 28enne spende parole di stima e amore nei confronti del partner, definendolo come l’uomo migliore mai incontrato prima.

Cameron e David sono una coppia da quasi un anno, dato che le prime voci su una loro liaison hanno iniziato a girare a settembre 2023. Però solo a febbraio di quest’anno si sono fatti vedere insieme, presenziando mano nella mano ai Grammy Awards prima, e al Met Gala dopo. “La prima volta (che ci siamo incontrati) è stato ai VMAs del 2022 e io e la sua band eravamo entrambi in lizza per lo stesso premio”, ha spiegato la cantante e attrice americana a Cosmopolitan. “Poi, un paio di mesi dopo, il team dei Måneskin mi ha contattato per l’uscita del loro album, ma non riuscivo a far combaciare le date, però ricordo che ho pensato: ‘Che cosa carina che abbiano pensato a me. Ci siamo incontrati solo una volta’. A un certo punto, io e la band stavamo pensando di fare una collaborazione. Avevano già registrato qualcosa, quindi ho registrato su quella traccia, poi mi hanno chiesto di aprire il loro tour, ma non potevo. Di conseguenza, quando ci siamo incontrati di nuovo ai VMAs del 2023, avevamo un motivo per parlarci”, prosegue Dove Cameron.



Galeotto fu l’incontro ai VMAs del 2023

È stato quindi il nuovo incontro durante i VMAs del 2023 a fare scattare l’amore, un amore che si protrae da parecchi mesi ormai. Ad accendere la scintilla è stato anche il fatto che proprio quell'estate il leader dei Måneskin si era lasciato con la sua fidanzata “storica”, ossia Giorgia Soleri. “Quando è venuto da me, mi sono sentita come… Non lo so, un anno può fare molto. Sembrava fossero passati 10 anni o qualcosa del genere. Quando ci eravamo incontrati in precedenza, lui si trovava in una situazione molto diversa e anche io, quindi non ci percepivamo affatto in quel modo. Mi ha detto: ‘Inizieremo il nostro tour mondiale al Madison Square Garden. Se sarai ancora in città tra qualche giorno, ci farebbe molto piacere se venissi’. È stata una cosa super innocente. E poi mi ha invitata nel loro camerino, abbiamo iniziato a parlare e mi ha chiesto di andare all’after-party. E poi molto rapidamente siamo passati al ‘ceniamo alle 20 in questo posto’”, prosegue Dove Cameron.

approfondimento Met Gala 2024, Damiano David dei Maneskin e la fidanzata Dove Cameron

Cameron: “Lui è un Capricorno e ha quindi fatto capire subito quali fossero le sue intenzioni” Proseguendo con l’intervista rilasciata a Cosmopolitan, Cameron ha detto: “Lui è un Capricorno e ha quindi fatto capire subito quali fossero le sue intenzioni. È stato un vero gentleman degli anni ’50, un angelo, un orsacchiotto ed è la persona migliore che abbia incontrato nella mia vita”. Nonostante nessuno dei due stesse cercando di incominciare una nuova relazione, dato che entrambi avevano da poco chiuso una storia d'amore, la scintilla ha fatto rapidamente accendere il falò, che si è tramutato in un incendio, facendo nascere una delle coppie più belle degli ultimi mesi.

approfondimento Damiano dei Måneskin e Dove Cameron insieme alla partita dei Lakers

Cameron è bisessuale: lui l'ha sempre appoggiata L'attuale compagna di Damiano David è bisessuale dichiarata. Dove Cameron ha spiegato che il suo fidanzato l'ha sempre appoggiata: "Quando ci siamo incontrati, stava avvenendo il mio coming out. Quindi il modo in cui lui mi conosceva era attraverso la lente della mia identità queer e come mio compagno mi è di grandissimo supporto. Non mi sono mai sentita invalidata uscendo con lui che è eterosessuale. Ho sempre avuto la sensazione che mi vedesse per quella che sono, senza sentirsi minacciato o sminuito da questo".

Cameron è bisessuale: lui l'ha sempre appoggiata L’attuale compagna di Damiano David è bisessuale dichiarata. Dove Cameron ha spiegato che il suo fidanzato l’ha sempre appoggiata: “Quando ci siamo incontrati, stava avvenendo il mio coming out. Quindi il modo in cui lui mi conosceva era attraverso la lente della mia identità queer e come mio compagno mi è di grandissimo supporto. Non mi sono mai sentita invalidata uscendo con lui che è eterosessuale. Ho sempre avuto la sensazione che mi vedesse per quella che sono, senza sentirsi minacciato o sminuito da questo”. approfondimento Grammy 2024, primo red carpet per Damiano David e Dove Cameron