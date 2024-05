Obsession, Dove Cameron protagonista della nuova serie tv

Tratta dal bestseller internazionale 56 Days di Catherine Ryan Howard (2021), il thiller poliziesco uscirà su Prime Video. La data non è stata comunicata perchè è ancora in lavorazione

È una coppia di attori strepitosa quella della prossima serie in arrivo su Prime Video. Dove Cameron e Avan Jogia, come rivela in esclusiva il sito web Deadline, saranno i protagonisti di Obsession. La serie thriller, scritta e prodotta da Lisa Zwerling e Karyn Usher, è basata sul bestseller internazionale 56 Days di Catherine Ryan Howard (2021). Non è stata comunicata una data ufficiale di uscita perché è ancora in lavorazione.

La trama La serie racconta la storia di Oliver (Jogia) e Ciara (Cameron) che, dopo essersi incontrati casualmente in un supermercato, si innamorano velocemente e pericolosamente. Cinquantasei giorni dopo, gli investigatori arrivano all'appartamento di Oliver e trovano un corpo non identificato, brutalmente assassinato e in stato di decomposizione. Chi è stato ucciso? Snodandosi tra le indagini e la contorta relazione dei giovani amanti nel passato, la serie è allo stesso tempo un racconto poliziesco e un thriller erotico e psicologico. vedi anche Met Gala 2024, Damiano David dei Maneskin e la fidanzata Dove Cameron

Dove Cameron È un’attrice e cantante statunitense vincitrice di un Daytime Emmy Adward per il programma Liv e Maddie e di diversi dischi di platino, in particolare per il singolo Boyfriend con cui ha riscosso un grande successo a livello mondiale. Cameron ha recentemente recitato al fianco di Keegan-Michael Key e Cecily Strong nell'acclamata serie di commedie musicali di Apple TV+ Schmigadoon!. In Italia è salita agli oneri della cronaca per la sua relazione con il cantante Damiano David, leader della band rock italiana dei Maneskin.