Met Gala 2024, Damiano David dei Maneskin e la fidanzata Dove Cameron

Damiano David, il frontman dei Måneskin, ha partecipato per la prima volta all'evento di raccolta fondi più glamour e importante di New York (e di tutto il mondo): il Met Gala (che si dovrebbe chiamare più propriamente il Costume Institute Gala, ma è universalmente conosciuto come Met Gala o anche Met Ball).

Nella Grande Mela, la star romana ha preso parte alla festa di raccolta fondi che è andata in scena lunedì 6 maggio 2024 (da noi era notte, per via del fuso orario), sfilando sul red carpet assieme alla fidanzata, Dove Cameron. Costei è l’attrice e cantante statunitense famosa per aver interpretato il doppio ruolo nei panni degli omonimi personaggi nella sitcom per ragazzi Disney Channel Liv e Maddie, per i quali ha vinto un Daytime Emmy Award come "miglior interprete nella programmazione per bambini”. Più di recente, Dove Cameron si è calata nel personaggio di Mal nella serie di film Descendants.