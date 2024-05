Met Gala 2024, tutti i look floreali a tema The Garden of Time. VIDEO

"The Garden of Time" trae la sua ispirazione dalla nuova mostra del Costume Institute: "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion". Sebbene l'evento abbia preso il titolo dall'omonimo racconto distopico del 1962, molti degli ospiti del Met Gala 2024 hanno scelto di abbracciare i temi della mostra, della natura e in particolare dei fiori . Il risultato? Outfit mozzafiato, talvolta elegantissimi, talvolta coraggiosi. Cynthia Erivo ha optato per un completo con la gonna firmato Thom Browne , ricoperto di rose rosa e di farfalle, di mantidi religiose e coccinelle. Gigi Hadid ha portato al Met Gala 2024 la vecchia Hollywood , scegliendo un abito bianco e nero (anche questo di Thom Brown) con corsetto di perline e strascico impreziosito da rose gialle. Outfit floreali anche per Morgan Spector e Rebecca Hall : blazer doppiopetto Willy Chavarria rosso papavero con grandi fiori sul bavero per lui, delicato abito color lavanda firmato Danielle Frankel per lei.

Nella serata di lunedì 6 maggio, il Metropolitan Museum of Art di New York si è riempito di fiori . O meglio: di fiori stampati, disegnati e ricamati sui straordinari abiti dei suoi ospiti. Da Ayo (Edebiri) star di The Bear) a Demi Moore, da Gigi Hadid a Nicki Minaj, il tema del Met Gala 2024 " The Garden of Time " è stato preso alla lettera.

Esercizi di stile

Quando si parla di abiti fedeli al tema, non si può non citare Anna Wintour. La giornalista e presidente del Met Ball ha optato per un abito Loewe, con coat dress ricamato a tinte vivaci e spilla - anch'essa floreale - appuntata sul bavero. Firmato Lowe anche il look della star di The Bear Ayo Edebiri, in abito lungo sfumato fiori 3D, mentre Dove Cameron (arrivata con Damiano David) ha scelto di giocare con le trasparenze. Tra gli abiti a tema floreale più spettacolari, l'abito a sirena con elemento scultura disegnato da Harris Reed per Demi Moore, il minidress Marni di Nicki Minaj, l'abito blu notte di Galliano che ha trasformato Zendaya in una creatura notturna, e il look "ramificato" che Alexander McQueen ha pensato per Lana del Rey.

Le proteste pro-Gaza (e pro-umanità)

Al Met Gala 2024, tuttavia, non è arrivata solo la moda. È arrivata anche l'attualità, con la guerra in corso a Gaza e con le proteste di una generazione che - a voltarsi dall'altra parte - proprio non ci sta. Fin dalla mattina di lunedì 6 maggio, la polizia di New York ha montato un cordone di sicurezza, dirottando le persone sulla 78th street (decisamente lontana dal Metropolitan), e presidiando la zona tra la 79th Street e Madison Avenue. Ma, in centinaia, si sono radunati al Central Park. I manifestanti reggevano cartelli con le scritte: "Niente gala al Met mentre sganciano bombe su Gaza", "Niente festa senza liberazione". Mentre, lungo la Fifth Aventue, altri manifestanti hanno chiesto a gran voce la liberazione di Gaza. E della Palestina.