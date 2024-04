Demi Moore presenterà l'amfAR Gala durante il Festival di Cannes

La diva di Hollywood sarà la conduttrice della serata di beneficenza che ogni anno riunisce in Costa Azzurra volti noti della moda, della musica e del mondo dello spettacolo in generale. Ecco i dettagli dell'evento in programma per il prossimo 23 maggio

Il viaggio in Europa di Demi Moore nei giorni del Festival di Cannes sarà ricco di appuntamenti. L'attrice statunitense, impegnata a concorrere per la Palma d'Oro con The Substance, pellicola horror di Corialie Fargeat di cui è protagonista, è attesa anche all'amfAR Gala, uno dei più rilevanti eventi collaterali alla kermesse cinematografica.

CHER GUEST STAR MUSICALE DELLA SERATA



Impreziosita dalla presenza di Cher, che in questa stagione ha ricevuto l'Icon Award agli ultimi iHeartRadio Music Awards e che quest'anno rientra tra gli artisti nominati per l'ammissione alla Rock & Roll Hall of Fame', la notte dell'amfAR si annuncia più imperdibile che mai.

Come è noto, il galà di beneficenza è anche uno degli appuntamenti più glamour della stagione, un'opportunità per le celebrità invitate di fare sfoggio del loro fascino e di outfit pazzeschi.

Sia Cher che Demi Moore sono due fedeli sostenitrici di programmi dell'amfAR con la seconda che ha svolto il ruolo di presidente dell'evento nel 1997.

Cher si esibirà nelle sale dell'Hôtel du Cap-Eden-Roc dal vivo. All'annuncio della sua presenza ha dichiarato: “Sono estremamente orgogliosa di tornare per il trentesimo anniversario di questo evento e di continuare a sostenere l’incredibile lavoro di questa organizzazione. Sarà una serata molto speciale”. Nella sua dichiarazione Cher ha ricordato gli esordi dell'evento, anni in cui vi ha preso parte al fianco della sua leggendaria co-fondatrice Elizabeth Taylor.