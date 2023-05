1/20 ©IPA/Fotogramma

Bianca Balti è assolutamente strepitosa al photocall dell'amfAR Gala 2023, evento di beneficenza che ogni anno raduna in Costa Azzurra, a Cap D'Antibes, ospiti di prestigio e alcune delle donne più belle del mondo per raccogliere fondi per la ricerca a favore della prevenzione e delle cure dalla malattia da HIV. La top model italiana ha stregato tutti col suo look Dolce & Gabbana, una creazione con bustier, spacchi e drappeggi, illuminata da una parure di diamanti Damiani

GUARDA GLI ULTIMI VIDEO di moda