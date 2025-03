The Last of Us, il key visual della seconda stagione

In attesa dell’arrivo ad aprile dei nuovi episodi, HBO ha diffuso oggi, giovedì 13 marzo, il nuovo Key Visual della seconda stagione di The Last of Us. La serie di Craig Mazin e Neil Druckmann, tratta dall’omonimo videogioco Naughty Dog per Play Station, è pronta a tornare in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dopo lo straordinario successo di critica e pubblico della prima stagione. Nell’attesa, potete vedere il trailer nel video in testa a questo articolo e il nuovo Key Visual in fondo alla pagina. Tutti gli episodi della prima stagione di The Last of Us sono disponibili on demand su Sky e NOW.