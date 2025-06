Paul McCartney e Bruce Springsteen, duetto a Liverpool. VIDEO

Un incontro tra leggende: il cosiddetto “Macca” e il Boss hanno infiammato lo stadio Anfield, nella città che diede i natali ai Beatles. È accaduto sabato 7 giugno 2025, segnando un momento destinato a entrare nella memoria collettiva dei fan della musica. Durante l’atteso bis del suo concerto, il rocker del New Jersey ha accolto sul palco Sir Paul McCartney per un’esibizione a sorpresa che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico

Un incontro tra leggende è andato in scena in una location anch’essa assai leggendaria: Bruce Springsteen e Paul McCartney hanno lasciato tutti a bocca aperta con un duetto a sorpresa a Liverpool. Il cosiddetto “Macca” e il Boss hanno infiammato lo stadio Anfield, nella città che diede i natali ai Beatles. È accaduto sabato 7 giugno 2025, segnando un momento destinato a entrare nella memoria collettiva dei fan della musica. Durante l’atteso bis del suo concerto, il rocker del New Jersey ha accolto sul palco Sir Paul McCartney per un’esibizione a sorpresa che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico. I presenti hanno assistito all’unione tra due giganti della musica mondiale, in una performance condivisa nel cuore della città natale dell’ex Beatle.

Sir Paul McCartney è stato invitato da Bruce Springsteen, 75 anni, durante il secondo concerto in programma a Liverpool come parte del tour Land of Hope and Dreams insieme alla E Street Band. Il momento, accolto da un boato da parte dei fan, ha rappresentato un vero tributo alla carriera dei Beatles, band di riferimento per Springsteen fin dagli inizi.

Durante il duetto, McCartney e Springsteen si sono abbracciati sul palco mentre eseguivano Can't Buy Me Love, storico brano dei Beatles. Il pubblico è esploso in un’ovazione e Sir Paul, rivolgendosi ai presenti, ha dichiarato: «Thank you, Scousers.»

L’esibizione ha segnato il ritorno sul palco di Paul McCartney nella sua Liverpool, dove non si esibiva dal tour Freshen Up del 2018. Inoltre, è stata la sua prima apparizione ad Anfield dal 2008, quando aveva partecipato alle celebrazioni per Liverpool Capitale Europea della Cultura.

La conferma è arrivata quando i due artisti hanno fatto una visita a sorpresa al Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), fondato da McCartney. L’incontro con gli studenti è stato accolto con entusiasmo. Un portavoce dell’istituto ha dichiarato: «Grazie a Bruce Springsteen per aver condiviso riflessioni così preziose con i nostri studenti. E grazie, come sempre, a Paul McCartney per la sua generosità e passione nell’aver presentato Bruce alla LIPA».

Nel 2022, McCartney aveva invitato Springsteen sul palco del Pyramid Stage a Glastonbury per eseguire insieme Glory Days e I Wanna Be Your Man, confermando una sintonia musicale rara e apprezzatissima dal pubblico.

Una carriera iconica e un tour mondiale

Bruce Springsteen, attivo dalla metà degli anni Sessanta, ha inciso 12 album entrati nella top 10 delle classifiche britanniche, oltre a quattro singoli nella top 10 del Regno Unito. Brani come Born in the USA, Dancing In The Dark e Born To Run hanno contribuito a costruire la sua leggenda.

L’evento di Liverpool ha attirato spettatori da tutto il mondo, desiderosi di assistere a uno spettacolo memorabile in una cornice carica di storia musicale.

La data del 7 giugno ad Anfield ha rappresentato l’ultima tappa britannica del tour Land of Hope and Dreams, che proseguirà l’11 giugno allo Olympiastadion di Berlino. Le tappe successive includeranno Praga, Francoforte, San Sebastián e Gelsenkirchen, fino alla chiusura del tour prevista per il 3 luglio a Milano.



Di seguito trovate alcuni video che immortalano il duetto tra Bruce Springsteen e Paul McCartney.