14 serie tv da vedere a gennaio, da Gomorra - Le origini a Bridgerton 4

Serie TV fotogallery
14 foto

Tra acclamatissimi ritorni e attesi debutti, ecco cosa vedere questo primo mese dell'anno, se si amano le serie tv. Da gustarsi piano piano, o da divorare tutte in una volta

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il miglior ristorante di Cefalù

TV Show sky uno

Perla incastonata tra il Tirreno e la catena delle Madonie, Cefalù propone una...

15 foto

"Singolarmente", i 30 singoli usciti e da non perdere

Musica

Ha 19 anni Maria Antonietta Boerio in arte Meribì e col singolo Nel Nome dell'Amore, il più...

29 foto

Pino Daniele moriva 11 anni fa: le frasi più belle delle sue canzoni

Approfondimenti

La sera del 4 gennaio del 2015 ci lasciava a 59 anni, stroncato da un infarto, uno dei cantautori...

20 foto
Pino Daniele

I 20 film più attesi del 2026, da Il Diavolo veste Prada a Dune

Cinema

Sequel e prequel di grandi saghe, da "Star Wars" ad "Avengers" e "Hunger Games", ma anche "The...

21 foto

Moda, 16 tendenze per il 2026 dalle sfilate da indossare subito. FOTO

Spettacolo

In attesa delle sfilate di gennaio, sappiamo già cosa scegliere nell'immediato e cosa popolerà il...

16 foto

    Emily in Paris rinnovata: Netflix conferma la stagione 6

    Serie TV

    Netflix ha rinnovato Emily in Paris per una sesta stagione dopo il successo globale della quinta,...

    Epifania, i 5 (+1) film da vedere in famiglia nel giorno della Befana

    Cinema

    Il cinema e la televisione hanno più volte rappresentato l’anziana signora che, a cavallo di una...

    Auguri Adriano Celentano: le frasi più famose delle sue canzoni

    Approfondimenti

    Il 6 gennaio 2026 il cantutore compie 88 anni. È un simbolo della musica del nostro Paese, così...