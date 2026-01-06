14 serie tv da vedere a gennaio, da Gomorra - Le origini a Bridgerton 4

13/14 Amazon MGM Studios

Gigolò per caso - La sex guru - Prime Video. Nella seconda stagione, in streaming dal 2 gennaio, padre e figlio sono alle prese con nuove esilaranti avventure e un rapporto conflittuale dai risvolti comici. L'attività dei Bremer è in pericolo: sta per arrivare una rivoluzione e il suo nome è Rossana Astri, celebre guru femminista che insegna alle donne a fare a meno degli uomini. Le sue idee sovversive metteranno a rischio il business di Giacomo e la vita privata di Alfonso, soprattutto quando Margherita diventa una delle sue seguaci più devote.