Wonder Man, il primo trailer e cosa sapere della serie tv Marvel

Introduzione

Marvel si prepara a introdurre un nuovo tassello nel proprio universo narrativo con Wonder Man, la serie televisiva che debutterà su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 27 gennaio 2026.

Composta da otto episodi, la produzione farà parte della Fase Sei del Marvel Cinematic Universe e verrà distribuita sotto l’etichetta “Marvel Spotlight”, riservata ai progetti più indipendenti e autoriali dello studio.

Wonder Man è la nuova satira meta-supereroistica di Marvel con Yahya Abdul-Mateen II e Ben Kingsley.

La miniserie, nata dalla collaborazione tra Destin Daniel Cretton e Andrew Guest, si propone come un’irriverente riflessione sul mito dell’eroe e sul sistema hollywoodiano, mescolando i linguaggi della commedia, del dramma e della satira. A interpretare il protagonista Simon Williams è Yahya Abdul-Mateen II, affiancato da Ben Kingsley, che riprende il suo celebre ruolo di Trevor Slattery.

Dopo una lavorazione travagliata e diversi rinvii, Wonder Man è oggi tra le uscite più attese del 2026, destinata a esplorare la sottile linea tra realtà e finzione nel mondo dei supereroi.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su questa attesissima nuova serie, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.