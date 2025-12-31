SpongeBob - Un'avventura da Pirati, tutto quello che c'è da sapere

La sceneggiatura della pellicola è stata firmata da Pam Brady e Matt Lieberman. Pablo Mayer ha invece ricoperto il ruolo di Production Designer. Il regista sul lavoro di Mayer: “Questa persona collabora con l'intero reparto artistico durante tutta la produzione per sviluppare e mantenere lo stile visivo del film. È una sfida enorme e una responsabilità, quindi trovare la persona giusta è fondamentale per il successo del film”.

Derek Drymon ha aggiunto: “Penso che abbia catturato l'atmosfera della serie originale, creando al contempo qualcosa di completamente nuovo e fresco (cosa non facile con un personaggio che esiste da 25 anni!). Adoro assolutamente l'aspetto del film. Il lavoro di Pablo mi ha ispirato a dare il massimo”.