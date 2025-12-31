SpongeBob - Un'avventura da Pirati, tutto quello che c'è da sapere

Introduzione
SpongeBob - Un’avventura da pirati è il nuovo film d’animazione basato sul celebre franchise con protagonista la simpatica spugna di mare. Dietro la macchina da presa Derek Drymon. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche italiane giovedì 1° gennaio 2026
Quello che devi sapere
Il film
SpongeBob - Un’avventura da pirati è il nuovo film d’animazione basato sul celebre franchise. La pellicola vede la simpatica spugna di mare coinvolta in divertenti sfide. Presente anche l’inseparabile amico Patrick Stella.
La regia
Dietro la macchina da presa Derek Drymon, tra i produttori della serie con protagonista la spugna di mare. Inoltre, Drymon ha diretto Hotel Transylvania - Uno scambio mostruoso insieme a Jennifer Kluska. Il regista e sceneggiatore ha scritto sul suo profilo Instagram: “Vi ringrazio per tutto l'amore e il supporto che avete dimostrato a SpongeBob e ai suoi amici nel corso degli anni. È un piacere e un privilegio creare storie per il gruppo di Bikini Bottom”.
La produzione
La sceneggiatura della pellicola è stata firmata da Pam Brady e Matt Lieberman. Pablo Mayer ha invece ricoperto il ruolo di Production Designer. Il regista sul lavoro di Mayer: “Questa persona collabora con l'intero reparto artistico durante tutta la produzione per sviluppare e mantenere lo stile visivo del film. È una sfida enorme e una responsabilità, quindi trovare la persona giusta è fondamentale per il successo del film”.
Derek Drymon ha aggiunto: “Penso che abbia catturato l'atmosfera della serie originale, creando al contempo qualcosa di completamente nuovo e fresco (cosa non facile con un personaggio che esiste da 25 anni!). Adoro assolutamente l'aspetto del film. Il lavoro di Pablo mi ha ispirato a dare il massimo”.
Il cast
Tom Kenny è tornato a prestare la voce al protagonista nella versione originale della pellicola. Nel cast anche Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence, Mr. Lawrence, Regina Hall, Mark Hamill, George Lopez, Ice Spice, Arturo Castro e Shery Cola.
La colonna sonora
Ice Spice, doppiatrice nella versione originale di SpongeBob - Un’avventura da pirati, ha realizzato il brano Big Guy incluso nella colonna sonora. L’artista vanta quattro nomination alla 66esima edizione dei Grammy Awards.
La data di uscita
L’atteso film d’animazione farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane giovedì 1° gennaio 2026.
Il trailer
Il trailer, visibile in apertura, ha offerto un primo sguardo sul lavoro raccontandone sinossi e personaggi. Al centro ovviamente SpongeBob.
La trama
Eagle Pictures ha distribuito la sinossi ufficiale della pellicola: “SpongeBob e i suoi amici di Bikini Bottom salpano per la loro più grande, nuovissima e imperdibile avventura cinematografica di sempre. Mosso dal desiderio di dimostrare a tutti, soprattutto a Mr. Krabs, di avere il cuore di un vero eroe, SpongeBob si mette sulle tracce dell’Olandese Volante, un leggendario pirata fantasma”.
Il testo prosegue: “Inizia così un’avventura tra mostri, pirati e risate, che lo trascinerà nelle profondità più oscure dell’oceano… dove nessuna spugna ha mai osato mettere piede”.
Il successo al cinema
Nel corso degli anni SpongeBob è divenuto un franchise di respiro internazionale. Oltre alla serie animata, la spugna è stata protagonista di numerose pellicole, tra le quali SpongeBob - Il film e SpongeBob - Fuori dall'acqua, quest’ultima arrivata a oltre 320.000.000 di dollari al botteghino mondiale.