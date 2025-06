SpongeBob, Ice Spice firmerà una canzone per il film

he SpongeBob Movie: Search for SquarePants arriverà nelle sale cinematografiche americane il 19 dicembre. Dietro la macchina da presa Derek Drymon

Ice Spice sarà nel cast della nuova pellicola con protagonista la simpatica spugna di mare. The SpongeBob Movie: Search for SquarePants arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi a fine anno. La rapper firmerà anche una canzone per la pellicola.

The SpongeBob Movie: Search for SquarePants, ICE SPICE NEL CAST Stando a quanto riportato da Deadline, Ice Spice farà parte del cast della pellicola diretta da Derek Drymon. Inoltre, l’artista realizzerà un brano per il film. Nella versione originale del lavoro, Tom Kenny presterà la voce al protagonista, mentre Clancy Brown doppierà Mr. Krabs e Rodger Bumpass sarà Squidward. Nel cast anche Bill Fagerbakke per Patrick, Carolyn Lawrence per Sandy e Mr. Lawrence per Plankton. Tra i doppiatori Regina Hall, Sherry Cola, Arturo Castro e George Lopez. Pam Brady e Matt Lieberman hanno firmato la sceneggiatura della pellicola basata sulla serie creata da Stephen Hillenburg. Stando a quanto rilanciato da Deadline, The SpongeBob Movie: Search for SquarePants debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 19 dicembre. Al momento nessuna notizia per quanto riguarda la distribuzione in Italia. Approfondimento Plankton - Il film, in arrivo lo spinoff di Spongebob: cosa sapere

Ice Spice è tra le artiste in maggior ascesa della scena rap a livello internazionale. Nel luglio dello scorso anno l’artista ha pubblicato l’album Y2K! Tra le sue canzoni più famose troviamo Deli, Boy's a Liar Pt. 2 con PinkPantheress e Barbie World con Nicki Minaj e gli Aqua. Approfondimento SpongeBob, rinnovato per la quindicesima stagione