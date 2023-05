Taylor Swift, duetti con Ice Spice e Lana Del Rey nel nuovo Midnights

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il 26 maggio Taylor Swift ha pubblicato Midnights (Til Dawn Edition), la seconda, nuova edizione deluxe del suo 10º album in studio dopo la precedente Midnights (3 a.m. Edition). L’ultima uscita contiene un remix di Karma con la rapper statunitense Ice Spice, una differente versione di Snow On The Beach con l’autoironico sottotitolo (Featuring More Lana Del Rey) in collaborazione con la cantante di Summertime Sadness e l’ultima traccia Hits Different che in precedenza è stata bonus track esclusiva. Una versione fisica dell'album in vendita nei concerti negli Stati Uniti include inoltre l’inedita traccia You’re Losing Me.