Lana Del Rey, il nuovo singolo è Say Yes To Heaven

Lana Del Rey ha pubblicato il brano Say Yes To Heaven come quarto estratto dall'album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd.

lana del rey, è uscita la canzone say yes to heaven Dopo la title track, A&W e The Grants, la cantante statunitense ha distribuito il nuovo brano riscuotendo ottimi consensi da parte del pubblico. Parallelamente, la voce di Born To Die ha condiviso l’audio ufficiale della canzone su YouTube ottenendo velocemente centinaia di migliaia di visualizzazioni. approfondimento Lana Del Rey diventa Marilyn Monroe nel video di Candy Necklace

Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd è arrivato a circa due anni di distanza dai precedenti Chemtrails over the Country Club e Blue Banisters. Nel corso degli anni l'artista si è affermata come una delle cantanti più apprezzate a livello mondiale grazie alle sonorità ricercate e al timbro avvolgente. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

La grande esplosione internazionale è arrivata con il singolo Video Games che l’ha resa velocemente una delle artiste più famose della scena musicale. Negli anni successivi Lana Del Rey ha proseguito sull’onda del successo lanciando hit come Blue Jeans, Dark Paradise e Young and Beautiful. Tra le collaborazioni Don’t Call Me Angel con Ariana Grande e Miley Cyrus. approfondimento Lana Del Rey è fidanzata: sposerà il manager Evan Winiker

