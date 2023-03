Lana Del Rey pubblica la nuova canzone The Grants

Il nuovo brano della cantante arriva dopo la title track del disco e il più recente singolo A&W Condividi

In attesa dell'uscita del nuovo album Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, Lana Del Rey ha regalato al pubblico un'altra anticipazione del disco, ovvero la canzone The Grants.

lana del rey, la nuova canzone è the grants approfondimento Lana Del Rey svela A&W, testo e traduzione della nuova canzone Cresce l’attesa per il nuovo progetto discografico di una delle artiste più amate e popolari della scena musicale mondiale. Lana Del Rey ha pubblicato il singolo The Grants estratto da Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, in arrivo sul mercato tra pochi giorni, più precisamente venerdì 24 marzo.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Negli ultimi mesi la cantante ha distribuito altri due brani tratti dal disco, ovvero la title track e A&W, pubblicati rispettivamente il 7 dicembre 2022 e il 14 febbraio di quest’anno.

approfondimento Lana Del Rey, un'università di New York terrà un corso sulla cantante Nel corso degli anni Lana Del Rey si è imposta come una delle voci più riconoscibili e amate. Tra gli album più celebri dell’artista statunitense troviamo sicuramente Born to Die contenente i brani Video Games, Blue Jeans e Dark Paradise.

approfondimento Euphoria, pubblicata la canzone Watercolor Eyes di Lana Del Rey Per quanto riguarda i singoli, da ricordare West Coast, Love, Lust for Life con The Weeknd e Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have – but I Have It

