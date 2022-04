La scelta del look per partecipare al festival più famoso d'America impegna gli appassionati di musica e moda anche con una stagione di anticipo. L'evento californiano è l'occasione perfetta per esibire la propria combinazione personale di capi che richiamano il glam rock, il punk, il gipsy e il boho style. Ecco alcune ispirazioni per trovare il proprio outfit indimenticabile