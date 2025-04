Memory, il cast del film con Liam Neeson e Monica Bellucci

5/6 ©Webphoto

Guy Pearce interpreta Vincent Serra, agente dell'FBI sotto copertura a El Paso per arrestare Papa Leon, trafficante sessuale. L'attore, diventato famoso per Priscilla - La regina del deserto, ha negli anni interpreato moltissimi film, da Memento di Christopher Nolan a Iron Man 3. Nel 2024 ha ricevuto il plauso della critica per The Brutalist, film che gli è valso la candidatura all'Oscar

The Brutalist, tra amore, guerra e architettura. La recensione del film con Adrien Brody