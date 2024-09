20/21 ©Webphoto

ON THE MILKY ROAD - SULLA VIA LATTEA (2016) - Nel 2016 l’attrice interpreta il ruolo della Sposa nel film di Emir Kusturica, presentato in concorso alla 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia dopo quattro anni di lavorazione. La Sposa è una giovane italiana che arriva in tempo di guerra in quella che era la Jugoslavia per convolare a nozze con un eroe di guerra, ma finisce per innamorarsi di un uomo che ogni giorno trasporta il latte e attraversa il fronte a dorso di un asino, schivando pallottole, per portare la merce ai soldati