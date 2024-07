Globo D'oro 2024, i vincitori sono Garrone, Bellucci e Cortellesi

Paola Cortellesi ha conquistato la statuetta per il Miglior film grazie a C’è Ancora domani. La regista e attrice ha dichiarato: “Sono veramente grata alla stampa estera. Non mi aspettavo tutto questo, continuo a dirlo. Questo film è stato distribuito in 124 Paesi. Chiedo ai produttori e al resto del cast presente di salire qui. Con loro ringrazio tutta la squadra".

Serata di festeggiamenti anche per Matteo Garrone che ha portato a casa un altro importante riconoscimento, ovvero il premio per la Miglior regia grazie al suo ultimo film Io capitano. Micaela Ramazzotti è stata premiata per la prova interpretativa in Felicità, mentre Elio Germano per quella in Confidenza. Statuette anche per Margherita Vicario, tra le quali quella per la Miglior opera prima grazie a Gloria!