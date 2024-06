C'è ancora domani, l'anno da record del film di Paola Cortellesi

Un film così eccezionale da spingere la giuria dei Nastri a premiarlo eccezionalmente in tutte le categorie: 20 premi andati a 30 persone ( CLICCA QUI PER APPROFONDIRE ) che di fatto coronano l’anno perfetto della pellicola prodotta da Wildside e Vision Distribution. Ma C’è ancora domani è stato protagonista anche ai Ciak d’Oro con due riconoscimenti (Superciak d’oro a Paola Cortellesi e Migliore locandina), alla Festa del Cinema di Roma con tre premi (Premio Concorso Progressive Cinema – Premio speciale della Giuria, Premio Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas – Menzione speciale, Premio del pubblico), ai David di Donatello con sei statuette su 20 nomination (Miglior regista esordiente per Paola Cortellesi, Migliore sceneggiatura originale per Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi, Migliore attrice per Paola Cortellesi, Migliore attrice non protagonista per Emanuela Fanelli, Davide dello spettatore, David giovani).

PROIETTATO AL SENATO

C’è ancora domani è stato notato anche all’estero e ha conquistato il Sydney Film Prize in Australia e il Premio Dragon Award Best International Film al Festival del Cinema di Göteborg. Ritenuto estremamente rilevante per l’interesse pubblico per il modo in cui tratta il tema della violenza di genere e l’emancipazione femminile, il film di Paola Cortellesi è stato proiettato in Senato il 23 novembre 2023 su iniziativa del Presidente del Senato Ignazio La Russa. Il giorno prima era stato proiettato in contemporanea, in presenza e in live streaming, per oltre 56mila studenti di 365 scuole superiori nel corso di un evento al Cinema Moderno di Roma al quale avevano partecipato Paola Cortellesi, Emanuela Fanelli e Romana Maggiora Vergano.