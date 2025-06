Jonathan Joss, l'attore ucciso in una sparatoria in Texas

L’attore statunitense Jonathan Joss, noto soprattutto per aver doppiato il personaggio di John Redcorn nella serie animata King of the Hill, è morto domenica 1º giugno in una sparatoria a San Antonio, in Texas, all’età di 59 anni. La polizia locale ha confermato la notizia. Come riporta Variety, gli agenti sono intervenuti intorno alle 19 in seguito alla segnalazione di alcuni spari nei pressi di un’abitazione. Lì hanno trovato Joss, gravemente ferito dai proiettili. Nonostante i tentativi di rianimazione, proseguiti fino all’arrivo dei soccorsi, l’attore è stato infine dichiarato morto sul posto. Il presunto aggressore, in fuga in auto, è stato poi fermato a un isolato di distanza e arrestato con l’accusa di omicidio. Le indagini sono ancora in corso. Secondo TMZ, che ha diffuso la notizia, la sparatoria sarebbe avvenuta dopo una lite tra vicini di casa. Sulla pagina Facebook di Joss, Tristan Kern de Gonzales, marito dell’attore, ha dichiarato che entrambi sarebbero stati vittime di molestie omofobe, aggiungendo che la loro casa sarebbe andata a fuoco “dopo oltre due anni di minacce da parte di persone della zona che ci avevano ripetutamente detto che l’avrebbero incendiata”. Joss sarebbe stato quindi “assassinato da qualcuno che non sopportava la vista di due uomini che si amavano”. Quel giorno la coppia sarebbe passata nella vecchia casa, quando “un uomo si è avvicinato a noi. Ha iniziato a urlarci contro violenti insulti omofobi. Poi ha alzato una pistola dalle sue ginocchia e ha sparato. Io e Jonathan non avevamo armi. Non stavamo minacciando nessuno. Eravamo in piedi uno accanto all'altro. Quando l'uomo ha sparato, Jonathan mi ha spinto via. Mi ha salvato la vita”.