Tulsa King, Stallone dà il via alla produzione della 3° stagione

La serie di Paramount+ ha ricevuto il rinnovo per un terzo capitolo, che segna il ritorno della star americana nel ruolo di Dwight "The General" Manfredi, il temuto boss della criminalità dell'Oklahoma. Tuttavia, dietro le quinte, ci sarà un’altra significativa modifica, con un nuovo showrunner a prendere le redini della produzione. Il successo della serie continua a crescere, e questo nuovo capitolo si preannuncia come una delle produzioni più attese dell’anno



La serie televisiva di Paramount+ Tulsa King ha ricevuto il rinnovo per un terzo capitolo, che segna il ritorno di Sylvester Stallone nel ruolo di Dwight "The General" Manfredi, il temuto boss della criminalità dell'Oklahoma. Tuttavia, dietro le quinte, ci sarà un’altra significativa modifica, con un nuovo showrunner a prendere le redini della produzione. Il successo della serie continua a crescere, e questo nuovo capitolo si preannuncia come una delle produzioni più attese dell’anno. Dopo il trionfo della seconda stagione, che ha visto un esordio globale record su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q), Tulsa King ha conquistato rapidamente il pubblico e si è stabilita tra le serie più popolari dello streaming. La seconda stagione ha ottenuto un debutto globale che ha segnato il più alto numero di spettatori di sempre per una premiére su Paramount+, consolidando la posizione della serie come una delle più viste nel panorama delle produzioni televisive. Durante il resto della sua corsa, la serie ha mantenuto una posizione di rilievo tra i dieci titoli più visti in streaming, secondo le rilevazioni Nielsen.

Un successo consolidato e un rinnovo atteso Questa continua popolarità di Tulsa King ha reso quasi inevitabile il rinnovo per una terza stagione, che, come confermato nelle scorse ore da Paramount+, è già in fase di produzione. Le riprese si svolgeranno tra Atlanta e l'Oklahoma, luoghi simbolo della trama che racconta le vicende di Manfredi, un uomo di potere coinvolto nel crimine organizzato. Approfondimento Tulsa King con Sylvester Stallone rinnovata per una 3° e 4° stagione

Il cambio di showrunner: Dave Erickson alla guida Una delle novità più rilevanti per la terza stagione riguarda il cambio alla guida della serie. Il produttore esecutivo Dave Erickson prenderà il posto di showrunner, segnando una svolta nella gestione creativa della serie. Erickson, noto per il suo lavoro come showrunner di Mayor of Kingstown, un’altra serie di successo prodotta da Taylor Sheridan, porterà la sua esperienza nel campo della scrittura e della produzione. Recentemente, Erickson ha firmato un contratto pluriennale con MTV Entertainment Studios, consolidando ulteriormente la sua posizione nell’ambito delle produzioni televisive di alto livello. Approfondimento Su Paramount+ la seconda stagione di Tulsa King con Sylvester Stallone

Una ristrutturazione della leadership creativa della serie La decisione di cambiare showrunner arriva dopo una seconda stagione in cui Terence Winter e Craig Zisk avevano diviso il compito di guidare la serie. Winter, che aveva ricoperto il ruolo di caposcrittore e di guida creativa, non farà parte del team per la stagione 3. Zisk, che aveva assunto il ruolo di direttore principale, non sarà più coinvolto nel progetto, portando così a una completa ristrutturazione della leadership creativa della serie. Questo cambiamento potrebbe portare nuove sfide e opportunità per Tulsa King, offrendo un nuovo approccio alla narrazione e allo sviluppo dei personaggi. Approfondimento Tulsa King, il trailer della seconda stagione

Quando uscirà la terza stagione? Sebbene non sia stata annunciata una data ufficiale di rilascio per la terza stagione, è altamente probabile che la serie torni nel corso del quarto trimestre di quest’anno. Data la crescente popolarità della serie e l'entusiasmo dei fan, Paramount+ cercherà probabilmente di "battere il ferro" finché c’è questo enorme slancio, rendendo disponibile la nuova stagione prima della fine dell’anno. Gli appassionati dovranno attendere ulteriori annunci per sapere con certezza quando potranno rivedere il "Generale" Manfredi e il suo mondo criminale. Approfondimento Tulsa King, la serie con Sylvester Stallone avrà una seconda stagione

Stallone e il ruolo da ambasciatore: il legame con la politica In un altro sviluppo che ha fatto parlare di sé, Sylvester Stallone è stato nominato nel gennaio 2025 uno dei “Special Ambassadors” dal presidente Trump per “salvare” l’industria cinematografica di Hollywood, insieme a Mel Gibson e Jon Voight. Sebbene il ruolo e le specifiche di questo incarico siano ancora poco chiari, l’associazione con la politica potrebbe aggiungere ulteriore visibilità al progetto e attirare l’attenzione dei media, con possibili implicazioni anche per la sua carriera e per Tulsa King. Approfondimento Tulsa King, il trailer definitivo della serie con Sylvester Stallone

Sheridan e le altre produzioni di Paramount+ Oltre a Tulsa King, Taylor Sheridan, creatore della serie, ha diverse altre produzioni in corso su Paramount+, tra cui Landman, 1923, Lioness e Mayor of Kingstown. Tutti questi progetti stanno rafforzando la posizione di Sheridan come uno dei più influenti creatori di contenuti televisivi, con una visione narrativa che spazia dal dramma criminale alla storia e all’azione. Approfondimento Tulsa King, le nuove foto della serie con Sylvester Stallone