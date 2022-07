Tulsa King, le nuove foto della serie con Sylvester Stallone

Tulsa King vede nel cast Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, Jay Will, A.C. Peterson e Garrett Hedlund

Alcune settimane fa Paramount + ha distribuito il teaser della produzione con Sylvester Stallone , al suo debutto in una serie TV.

Tulsa king, le foto su isnatgram

approfondimento

Tulsa King, il teaser della serie con Sylvester Stallone

Nelle scorse ore l’attore, classe 1946, ha regalato al pubblico nuove immagini in anteprima in un post sul profilo Instagram che conta più di quindici milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi, backstage e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.