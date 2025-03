The Beauty di Ryan Murphy con Bella Hadid e Ashton Kutcher a Venezia

La laguna diventa il set della nuova serie thriller firmata dall’autore di American Horror Story e Monsters. Fino al 4 aprile, tra le calli e gli edifici storici della città lagunare girano le riprese di questo show basato sulla graphic novel di Jeremy Haun pubblicata nel 2016. La produzione sta trasformando alcuni dei luoghi più iconici della città in un set cinematografico a cielo aperto



The Beauty di Ryan Murphy con Bella Hadid e Ashton Kutcher ha iniziato le riprese a Venezia.



La laguna è diventata il set della nuova serie thriller firmata dall’autore di American Horror Story e Monsters. Fino al 4 aprile, tra le calli e gli edifici storici della città lagunare girano le riprese di questo show basato sull’omonima graphic novel di Jeremy Haun pubblicata nel 2016. La produzione sta trasformando alcuni dei luoghi più iconici della città in un set cinematografico a cielo aperto. Si tratta di una storia di ossessione e mistero che esplora il culto della bellezza e la sua ricerca a ogni costo, anche attraverso conseguenze estreme.

La trama narra di persone disposte ad accettare una misteriosa malattia a trasmissione sessuale pur di ottenere un aspetto perfetto. L’ossessione per l’estetica si trasforma così in una trappola pericolosa, dove i protagonisti si muovono tra segreti, inganni e rivelazioni inquietanti. Due detective si trovano al centro di un’indagine in un mondo dominato dall’apparenza e dalla corruzione, mentre la ricerca della verità li porterà a scoprire una realtà ben più complessa di quanto immaginassero.

Venezia, palcoscenico perfetto per il thriller Le riprese della serie The Beauty si stanno svolgendo in alcuni dei punti più suggestivi di Venezia. I sestieri di Castello e San Marco sono diventati lo sfondo di scene girate in esterna, mentre ambientazioni storiche come Palazzo Polignac e Palazzo Pisani Moretta ospitano riprese al chiuso. Altri luoghi iconici, come i Giardini della Biennale, Campo Santo Stefano e la Pescheria di Rialto, sono stati scelti per ricreare l’atmosfera intrigante della serie. La combinazione tra l’architettura veneziana e la narrazione noir promette di offrire un’esperienza visiva affascinante e coinvolgente, con quel tocco stilistico di Ryan Murphy che oramai è un vero e proprio marchio. Approfondimento The Beauty, Bella Hadid sul set della nuova serie di Ryan Murphy

Un cast d’eccezione per un progetto ambizioso Ryan Murphy ha riunito un cast di primo livello per questa nuova produzione. Tra i protagonisti, spiccano Bella Hadid, la top model che qui è al suo secondo grande ruolo da attrice dopo l’esordio nella serie Ramy, e il divo di Hollywood Ashton Kutcher. I due protagonisti sono affiancati da attori del calibro di Evan Peters, Anthony Ramos e Isabella Rossellini. La presenza di star internazionali ha attirato l’attenzione sulla produzione, alimentando la curiosità del pubblico e della stampa. Approfondimento Bella Hadid è tornata single

Il debutto su Disney+ prossimamente La serie televisiva The Beauty sarà composta da quindici episodi e verrà distribuita in esclusiva su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Per adesso, la data di uscita ufficiale non è ancora stata annunciata. Il progetto si candida a diventare uno dei titoli più attesi della piattaforma, grazie alla regia visionaria di Murphy e alla trama avvincente che mescola thriller, dramma e riflessione sociale. Approfondimento Da me o da te, il nuovo film con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher