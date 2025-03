The Beauty, Bella Hadid sul set della nuova serie di Ryan Murphy

Bella Hadid è attualmente impegnata con le riprese della serie The Beauty di Ryan Murphy. Come riportato dal DailyMail , la supermodella sta girando alcune scene in Italia, più precisamente a Venezia .

The Beauty è il titolo della nuova produzione di Ryan Murphy. La serie, basata sull’omonima graphic novel uscita nel 2016, può contare su un cast corale formato da Evan Peters , Ashton Kutcher , Anthony Ramos , Jeremy Pope e Isabella Rossellini . Tra i protagonisti anche Bella Hadid, fotografata sul set.

Approfondimento Cannes 2024, le pagelle ai look sul red carpet di The Apprentice. FOTO

Bella Hadid vanta anche un grande seguito social con un profilo Instagram che conta più di 60 milioni di follower. Nel corso degli anni la vita privata della top model ha tenuto banco sui tabloid: dall’attuale fidanzamento con Adan Banuelos alla relazione con The Weeknd, per il quale ha recitato nel videoclip del suo singolo In the Night.