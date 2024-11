14/14 ©IPA/Fotogramma

ANTRACITE - Col blu è tornato prepotentemente anche il grigio, non una sfumatura qualsiasi: quella da giorno, elegante e contemporanea. Perfetta per i look da ufficio e anche per quelli che ne assorbono solo lo spirito, come questo in foto di Bella Hadid, un total look Gucci col blazer, la minigonna (cortissima) e i mocassini platform (altissimi). Da copiare subito



